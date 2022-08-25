В Петергофе мужчина с ножом порезал школьницу

В Петергофе на школьницу напал пьяный мужчина. Жертву инцидента госпитализировали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент случился в среду вечером, 24 августа. Неадекват заметил школьницу в комании взрослых и детей около супермаркета и начал размахивать перед её лицом ножом.

Подростка пришлось госпитализировать. Врачи диагностировали у нее рваную рану щеки и скул. Состояние ребенка медики оценили, как средней тяжести. По предварительным данным, нападавший был пьян. По факту инцидента проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что девятиклассница ударила ножом приятеля в гостях на Российском проспекте. Возбуждено уголовное дело по за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевшего увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Известно, что подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.