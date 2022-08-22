В Петербурге замдиректора до полусмерти избил инженер школы Олимпийского резерва

В Курортном районе Петербурга полицейские задержали мужчину, который жестко избил сотрудника школы Олимпийского резерва в Зеленогорске. Как сообщает Neva.Today, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

В Зеленогорске заместителя директора до полусмерти избил инженер школы Олимпийского резерва. В пятницу днем, 19 августа, в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы. Туда поступил мужчина в тяжелом состоянии с множественными переломами.

В субботу, 20 августа, сотрудники правоохранительных органов задержади подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что сотрудник школы Олимпийского резерва побил замдиректора из-за внезапно возникшего конфликта.

По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.