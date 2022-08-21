Петербуржец попал в больницу после змеиного укуса в Ленобласти.

Житель Петербурга приехал на выходные в Тосненский район Ленинградской области, чтобы провести время на свежем воздухе. Но его отдыху помешала внезапно набросившаяся змея. Теперь петербуржец находится в приемном покое. Об этом сообщает Neva.Today.

В отделение полиции в субботу, 20 августа, поступило сообщение о том, что в деревня Костуя около шести вечера возле одного из домов на Лесной улице петербуржца укусила змея. Пострадавшего 69-летнего жителя Петербурга госпитализировала бригада скорой помощи в медицинское учреждение. Там врачи диагностировали у него укус и абсцесс правой кисти.

После проведения всех необходимых процедур пострадавшего пенсионера поместили в приемный покой. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что у Елагина острова заметили плывущую по Неве змею.