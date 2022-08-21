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На видео попал момент поджога на парковке на проспекте Художников

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© Фото: Baltphoto

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Петербуржцы опубликовали видео с камеры около дома на проспекте Художников, где ночью сгорели машины. На кадрах можно рассмотреть поджигателя. Видеозапись опубликовали в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, как слева загорается машина, а от нее отбегает мужчина. После он скрывается с места происшествия. Инцидент произошел в пятницу, 19 августа. Одна иномарка полностью выгорела, с нее огонь перескочил на соседнюю машину, которая тоже очень серьезно пострадала. По словам свидетелей, сначала был слышан удар, будто разбили стекло. После этого начался пожар.

Очевидцы уточнили, что пожарные службы приехали очень быстро - через две минуты. Спасатели оперативно справились с огнем. В пожаре никто не пострадал. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что юбилей женщины закончился поджогом ее буйного мужа и дочери в Ленобласти.

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