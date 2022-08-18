В метро Петербурга снова заметили "Человека-паука"

В петербургском метрополитене чего только не видели: гуляющих по вагонам гусей, разношерстных музыкантов, а также продавцов самых странных товаров. Но один из персонажей петербургской подземки знаком многим - "человек-паук".

Как сообщает Neva.Today, в четверг, 17 августа, в одном из вагонов метро Петербурга очередной местный житель в костюме "человека-паука" устроил акробатическое представление.

В телеграм-канале "Южанин в тундре" рассказали, что петербуржцы настолько привыкли к подобным шоу в метрополитене, что уже даже не обращают на них внимания и продолжают сидеть в телефонах. Судя по фотографиям, в это время "человек-паук" держался ногами за поручни, стоял на пальцах рук или оказывался под потолком вагона. И все же некоторых петербуржцев это представление привлекло.

В прошлый раз "человек-паук" засветился в мае. Тогда кто-то посчитал такое выступление интересным разнообразием, другие — сочли превращением метро в цирк и небезопасным занятием