В Петербурге из воды вышла обнаженная девушка с бутылкой

На Васильевском острове петербуржцы записали необычное видео. Полностью обнаженная девушка с бутылкой в руках выбралась из воды. Ролик появился в группе "ДТП и ЧП. Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте".

Девушка шла по крупной гальке. Внимания на окружающих она не окружала. На вопрос автора видео о том, что происходит, она ответила непечатным ругательством. В социальных сетях горожане уже назвали её русалкой и пошутили, что её манит на берег.

Кроме того, в комментариях решили, что девушка находится под какими-то веществами. Они посоветовали "собрать и упаковать в полицию".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Центральном районе Петербурга в воды Невы угодила неизвестная женщина. Врачи скорой помощи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось.