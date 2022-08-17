В пресс-службе Ленинградского зоопарка прокомментировали кражу редкой ящерицы

В Ленинградском зоопарке пропала редкая ящерица - акантозавра. Неизвестный украл её, каким-то образом вытащив питомца из клетки и засунули в сумку. Об этом сообщает "МК в Питере".

Как рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка, сейчас за расследование взялись сотрудники правоохранительных органов. В связи с этим история пока не закончилась. В зоопарке уточнили, что такая ситуация происходит на их памяти впервые. Также они отметили, что о ящерице им пока ничего не известно, поэтому они не могут сказать что-то по этому поводу. В пресс-службе заявили, что надеятся, что с питомцем все хорошо.

Также там отметили, что будут разбираться и по поводу техники безопасности. На всех клетках есть замки, поэтому непонятно, как такая ситуация могла произойти.