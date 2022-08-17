Редкую ящерицу украли из Ленинградского зоопарка

Юрист Ленинградского зоопарка обратилась в полицию Петербурга с заявленим о краже. Она попросила привлечь похитителя редкой ящерицы к уголовной ответственности. Мужчина повредил замок вольера и украл акантозавра. Ящерицу он положил в сумку своей девушки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 12 августа. Рептили, стоящая примерно 35 тысяч рублей, отдыхала в вольере и не ожидала нападения человека. Похищения подопечная зоопарка не выдержала и погибла. Вора уже нашли и задержали, а также нашли у него труп ящерицы.

Акантозавр является ящерицей из семейства агамовых, которые обитают в Юго-Восточной Азии. Их общая длина колеблется от 24 до 30 см.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в открытый вольер перевели детеныша ленивца в Ленинградском зоопарке. Двупалые ленивцы Кузя, Ирвин, Соня и ее малыш перебрались с зимних "квартир" в летние просторные вольеры.