Петербуржца задержали за съемки фильмов для взрослых с участием несовершеннолетней

За интимную связь с несвершеннолетней и изготовление порнографических материалов с её участием в Выборгском районе Петербурга задержали 34-летнего мужчину.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию обратилась 22-летняя девушка. По её словам, в период с 2015 по 2018 годы она вступала в связь с молодым человеком. Однако выяснилось, что он тайно фотографировал и снимал процесс для изготовления порнографических материалов. В тот период девушка была несовершеннолетней.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В его отношении были возбуждены сразу три уголовных дела. Мужчина был помещен в изолятор. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Приморском районе Петербурга в полицию сообщили об изнасиловании. Со слов заявительницы, половой акт против ее воли с ней совершил незнакомец, который влез в квартиру через балкон.