На Думской задержали машину с фальшивыми номерами и наркотиками

На пересечении Невского проспекта и Думской улицы в ночь на 14 августа сотрудники дорожной полиции попытались остановить автомобиль. За его рулем сидел нетрезвый водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

Машину "ВАЗ-21140" остановили на набережной канала Грибоедова. За рулем был 24-летний безработный из Ломоносовского района. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, не имел водительских прав, а номера у автомобиля были фальшивыми.

Во время осмотра машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили 67 пакетиков с наркотическим веществом. Они были отправлены на исследование. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге основательницу крупного интернет-магазина наркотиков снова поймали с веществами.