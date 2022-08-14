Из Дудергофского канала достали тело женщины в нижнем белье и с татуировкой

Сотрудники правоохарнительных органов вытащили труп полуголой женщины из Дудергофского канала в Красносельском районе Петербурга. На погибшей из одежды было только нижнее белье.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, накануне прходивший недалеко от места происшествия петербуржец заметил в воде тело женщины с цветной татуировской в виде игральных карт на спине. Свидетель заявил о трупе в полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия сразу же.

На вид женщине около 30-40 лет. Она была одета в трусы и бюсгальтер. На теле погибшей нет внешних признаков насильственной смерти. Тело доставили в морг, чтобы установить все детали гибели.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что труп взрослого мужчины нашли в кустах у дома на Металлистов. Труп неизвестного мужчины, которому на вид 60 лет, был без внешних признаков насильственной смерти.