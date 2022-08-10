На Южной шоссе нашли труп убитой порноактрисы и популярной блогерши

Сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир Фрунзенского района Петербурга тело убитой 26-летней девушки. Как сообщает Neva.Today, погибшей может быть известны блогером, тату-мастером, тик-токером и порноактрисой.

По предварительной информации, во вторник, 9 августа, в отделение полиции поступил звонок от 20-летней местной жительницы. Она рассказала, что ее подруга пропала и не выходит на связь. До звонка правоохранителям девушка говорила с молодым человеком пропавшей. Тот заявил, что убил свою девушку в квартире на Южном шоссе.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции нашли в ванной труп пропавшей 26-летней девушки. На ее теле были множественные ножевые ранения. Следователи уже установили личность подозреваемого по этому делу. Это 24-летний молодой человек. Он уже был ранее судим за уклонение от призыва на военную службу и за кражу.

Предполагается, что убитая была порно-звездой. Под ее постами поклонники уже начали оставлять скорбные сообщения, однако в социальных сетях после её смерти продолжали публиковаться истории.