После падения с памятника у "Горьковской" серьезно пострадал мальчик

Для маленького мальчика прогулка по парку около станции метро "Горьковская" в Петербурге обернулась вызывом скорой помощи.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, трехлетнего петербуржца с серьезными травмами головы забрали из Александровского парка в воскресенье, 7 августа. Его госпитализировали в детскую больницу №2 около четырех дня. По предварительным данным, мальчик залез на постамент памятника "Стерегущий" и случайно свалился с него. Родителям не удалось вовремя его подхватить.

Стоит отметить, что у пострадавшего полная и благополучная семья, которая не состоит на учете.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге полугодовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение с ожогами 2-3 степени.