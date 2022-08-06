Из канала Грибоедова спасли купальщика

В канале Грибоедова в Петербурге мужчина решил искупаться в пятницу, 5 августа, но не рассчитал силы и начал идти ко дну. Об эом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП.СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

На опубликованном видео можно заметить, как молодой человек, раздетый по торс, стоит на бортике, а потом ныряет с головой. За вечерним развлечением смотрели десятки удивленных петербуржцев и гостей города.

Мужчина в какой-то момент стал тонуть, но неравнодушные туристы подоспели ему на помощь. В этот момент они проплывали мимо на катере. Пострадавшего затащили на борт, а после высадили на ближайшем причале. Что произошло с ним дальше - неизвестно.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 80-летний мужчина утонул в Верхнем Суздальском озере. На 1-м Суздальском озере появились спасатели, а на берегу у воды в перчатках упаковали кого-то в мешок.