80-летний мужчина утонул в Верхнем Суздальском озере

В пятницу, 5 августа, в Петербурге установился жаркий день. Из-за этого на каналах, озерах и реках собралось много отдыхающих. На Верхнем Суздальском озере днем произошла трагедия - там утонул мужчина. Об этом заявили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, к месту происшествия вызвали полицию. После этого появилась и информация в социальных сетях. В группе "ДТП и ЧП.СПб" опубликовали снимки с места инцидента. Автор фото рассказал, что на 1-м Суздальском озере появились спасатели, а на берегу у воды в перчатках упаковали кого-то в мешок. После этого очевидцы перестали купаться в месте, где случилась трагедия, но случившееся не помешало им загорать и отдыхать.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге утонула 12-летняя уроженка Таджикистана. Инцидент произошел на пляже «Суздальские озера» на Озерной улице.