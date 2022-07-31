Пьяная петербурженка на внедорожнике протаранила три автомобиля

Пьяная женщина стала причиной смертельной аварии в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщает телеканал 78, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, в субботу, 30 июля, 36-летняя женщина на Land Rover в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением на Полтавском проезде и сбила двух пешеходов, а затем врезалась в Nissan Qashqai и Mazda 6. В результате дорожно-транспортного происшествия в больнице скончался 64-летний водитель Qashqai, а за жизнь его 62-летней жены борются врачи Мариинской больницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пьяную автомобилистку задержали.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Шушарах пьяный мужчина погнул шлагбаум, красуясь перед дамой. Из хулиганских побуждений задержанный сломал шлагбаум, который был установлен на въезде на парковку торгового центра на Новгородском проспекте. Из-за этого его и задержали.