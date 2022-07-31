В Колпино задержали петербуржца, открывшего стрельбу

Полиции попался неадекватный петербуржец, который решил напугать соседей стрельбой. Нарушитель успел направить винтовку на трех людей. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на 30 июля неработающий горожанин развлекался пальбой. Сперва в полицию обратилась местная жительница, рассказавшая, что неизвестный стреляет по прохожим на Пролетарской улице в Колпино. Еще двое соседей стрелка позднее написали заявление.

Оказалось, что мужчина "охотился" с балкона четвертого этажа в своей квартире. Он был задержан, а после у него изъяли пневматическую винтовку и металлические шарики. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.