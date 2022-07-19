Политолог Горохов назвал главные преимущества НТМО для Петербурга

В Петербурге с 1 апреля вводится новая модель транспортного обслуживания. Как рассказал политолог и руководитель образовательного направления Политология в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталий Горохов, она сулит городу не только положительные перспективы, но и показывает экономическую силу Северной столицы. Об этом сообщает "МК в Питере".

По словам Горохова, Петербург, который пережил трудные времена 90-х, сейчас имеет все необходимые аспекты на выполнение транспортной реформы. Он отметил, что как цивилизованный мегаполис Петербург принял верное решение об отказе от коммерческого транспорта. Эксперт назвал это неким транзитным переходом рынка, когда в 90-е годы у города не было средств для содержания полноценной транспортной реформы. Однако сейчас у города есть все все возможности и средства на содержание более современного транспорта.

Он отметил, что Петербург стремительно развивается, а транспортная система может быть унифицирована.