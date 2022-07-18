В Шушарах пьяный мужчина погнул шлагбаум, красуясь перед дамой

В Шушарах пьяный петербуржец решил показать своей даме силу и согнул пластиковый шлагбаум. Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает Neva.Today.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, вечером в воскресенье, 17 июля, из хулиганских побуждений задержанный сломал шлагбаум, который был установлен на въезде на парковку торгового центра на Новгородском проспекте. Из-за этого его и задержали.

Для разбирательства в произошедшем правонарушителя доставили в отделение полиции.