Во время купания в Неве около Петропавловской крепости погиб мужчина

61-летний мужчина из-за нелепой случайности погиб в пятницу, 8 июля, на берегу Невы у Петропавловской крепости. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник правоохранительных органов.

Во время купания в реке мужчина случайно поскользнулся на набережной, после чего упал и ударился головой о камни. Травма стала для него смертельной. Личные вещи изъяли с места происшествия, а также забрали мобильный телефон погибшего. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржец погиб, когда пьяный разбивал бутылки с другом о голову. В одну из больниц Санкт-Петербурга госпитализировали двух местных жителей, которые на спор разбивали бутылки из стекла о головы друг друга.