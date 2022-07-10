Жителя Ленобласти подозревают в домогательствах к детям

В деревне Долговка Лужского района Ленинградской области в субботу, 9 июля, задержали 57-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к двум несовершеннолетним девочкам 10 и 14 лет. Об этом сообщает ALLNW.

По информации полиции, мужчинра занимается строительством. Девочек он позвал посмотреть на строящийся дом, где и совершил преступление.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, которое не достигло 14-летнего возраста, а также по статье о совершении развратных действий в отношении детей.

Мужчину задержали, он находится в изоляторе.