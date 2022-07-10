На Невском проспекте с дома обвалился кусок фасада

В самом центре Петербурга в воскресенье, 10 июля, лепнина чуть не упала на проходившую женщину. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел около 14:00. С дома Ростовцева упала лепнина и едва не попала по пешеходу. По словам очевидца, во время обрушения у дома шла женщина. Буквально в метре от нее раскололся упавший кусок штукатурки. Сейчас место происшествия огорожено лентами, а прохожие обходят его стороной.

Дом Ростовцева, или как его еще называют - Доходный дом Филиппова, перестроили и надстроили двумя этажами в 1875-1877 годах. Там находилось Мариинское женское училище, а после размещалась Мариинская женская гимназия.

В своем телеграм-канале глава администрации Центрального района Елена Федорова подтвердила, что на Невском, 45 произошло обрушение участка плиты балкона. Оказалось, что там не выдержала сетка. По словам чиновницы, никто не пострадал, а состояние балконной плиты проверяют сотрудники МЧС. С другой части дома 7 июля уже падала штукатурка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в центре Петербурга при обвале ступеней в Боткинской больнице пострадал мужчина.