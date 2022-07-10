На Елагином острове охранники задержали насильника

В Петербурге охранники ЦПКО имени Кирова задержали мужчину, который напал на девушку.

Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, один из охранников обратился в полицию, сообщив о задержании гражданина Узбекистана. На место происшествия прибыли правоохранители. Они выяснили, что 36-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 30-летней петербурженки, которая работает специалистом по геологии в ООО "ГазпромНефть". После преступник попытался скрыться с места происшествия, одна был задержан сотрудниками охраны по приметам по сообщению потерпевшей.

В отношении мужчина возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что посиделки на пустыре недалеко от Розенштейна закончились изнасилованием мигрантки. Полицейским удалось задержать злоумышленника.