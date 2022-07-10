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Суд арестовал петербуржца, устроившего дебош на рейсе до Антальи

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© Фото: Baltphoto

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Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для мужчины, который устроил дебош на борту самолета. Рейс вылетел из Антальи и направлялся в Северную столицу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд вынес решение об аресте петербуржца, которого обвиняют в хулиганстве на борту лайнера. Задержанного заключили под стражу до 5 сентября этого года.

По версии следствия, мужчина устроил дебош во время полета на самолете авиакомпании Red Wings. Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения и начал оскорблять бортпроводников и пассажиров рейса. Для перебранки он использовал нецензурную лексику. После замечания от стюарда, петербуржец схватил того за шею и начал таскать по борту самолета.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что после стрельбы на Думской задержали 18-летних дебоширов. Около одного из баров на улице Ломоносова между ними случился конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета.

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