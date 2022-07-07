В Петербурге у пациентки больницы из очешника украли крупную сумму

В Петроградском районе Петербурга разыскивают вора, который украл крупную сумму у пенсионерки. Действие развернулось в городской больнице №9. Сбережения не спас даже хитроумный сейф.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пропажу 50 тысяч рублей из палаты 73-летняя петербурженка обнаружила в среду, 6 июля, около полудня. За два дня до этого женщину доставили в стационар на Крестовском проспекте и была помещена на отделение хирургии. По предварительной информации, она решила спрятать деньги в футляр для очков. Сам очешник она хранила в сумке.

Сотрудники полиции, к которым обратилась пенсионерка, приехали в больницу и осмотрели место преступления.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что у пенсионерки в Московском районе украли больше миллиона рублей. Мошенники убедили 69-летнюю женщину по телефону, что они обеспечивают безопасность ее аккаунта на портале «Госуслуги».