В аварии с автобусом на Выборгском шоссе пострадали 4 человека

На Выборгском шоссе в Петербурге произошла авария, в которую угодил грузовой автомобиль и пассажирский автобус. В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека. В больницы были доставлены трое из пострадавших, а еще один отказался от помощи врачей.

Инцидент случился в среду, 6 июля, около 10:30 утра у дома №17 по Выборгскому шоссе. Водитель автобуса, в котором были пассажиры, врезался в грузовик по касательной. Машина стояла перед регулируемым пешеходным переходом.

По информации комитета по здравоохранению Петербурга, в ДТП получили травмы четыре человека. Двое из пострадавших были госпитализированы: один мужчина находится в тяжелом состоянии, а еще один - в среднем. Еще один участник ДТП отказался от медицинской помощи.

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