Спустя двое суток нашли тело пенсионера, съехавшего в реку Бурная

Тело 87-летнего пенсионера достали из реки Бурная. Мужчина на автомобиле "Нива" съехал в воду и захлебнулся. Почти двое суток велись поиски погибшего. Об этом рассказали в телеграм-канале «Аварийно-спасательная служба ЛО».

По предварительным данным, пенсионер двигался задним ходом, но не справился с управлением автомобиля и съехал в реку. Мужчине не удалось выбраться из машины, и он утонул вместе с ней. Труп был доставлен на берег и передан сотрудникам полиции. По факту произошедшего проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Калининском районе Петербурга изучают подробности дела, в котором в кустах обнаружили тело взрослого мужчины. У дома 59 по проспекту Металлистов в кустах обнаружили бездыханное тело.