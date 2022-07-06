Экс-главу МВД Петербурга задержала ФСБ

По обвинению в злоупотреблениях полномочиями задержан помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов. Его доставили в ИВС Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на ОНК, наблюдатели которой посетили генерала в изоляторе.

По их словам, Умнова задержали и доставили в Москву. Генерал заявил, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. При этом он не признает себя виновным. Отмечается, что других фигурантов этого дела не было в ИВС. Напомним, что Умнов с 2012 по 2019 год занимал должность начальника ГУ МВД России по Петербургу и региону.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что появилась информация об обысках у начальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова, а также бывшего замглавы ГУ МВД региона Ивана Абакумова. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия.