На границе с Петербургом лось устроил забег

На Мурманском шоссе рядом с Петербургом в воскресенье днем, 19 июня, петербуржцы дважды сняли на видео лося.

Молодое животное, которое бежит в направлении города, заметили рядом с "Мегой". Позже появилось еще одно видео, возможно, с тем же самом лосем в группе "Жизнь в Кудрово" в социальной сети "ВКонтакте".

Стоит отметить, что сейчас у молодых лосей особый период. В конце весны самки начинают рожать детенышей, а годовалых лосят от себя отгоняют. С этого момента у "подростков" начинается самостоятельная жизнь, именно летом они чаще всего попадают под колеса автомобилей. Также они начинают выходить на проветриваемые участки, в том числе на дороги, из-за нашествия комаров.

По данным эксперта, в Ленинградской области от столкновения с автомобилями каждый год погибают около 150 лосей.