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В Петербурге ветер ломает деревья и рвет провода

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© Фото: Baltphoto

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В социальных сетях петербуржцы делятся новостями о происшествиях, причиной которых мог стать ветер. Об этом рассказывают в телеграм-канале "Мегаполис".

Перед проспектом Металлистов на Апрельской улице оборвались троллейбусные провода. Обрыв контактного провода тоже произошел обрыв на Ланском шоссе, 11. Еще один петербуржец заметил сломанную ветку, которая нависает над автомобилем.

Напомним, что в городе в воскресенье, 19 июня, объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. В Петербурге с 10 часов до 20 часов установлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что также сегодня в городе прошел сильный град. Крупные горошины около 15 минут били по головам местных жителей. Больше всего неожиданный град расстроил владельцев автомобилей.

 

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