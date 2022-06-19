Житель Петербурга умер, разбив на спор бутылку об голову

В Петербурге двух друзей с тяжелыми травмами головы госпитализировали в пятницу, 17 июня. Один из них умер в больнице. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Друзья распивали спиртные напитки и решили развлечься. Она начали на спор бить бутылки об головы друг друга. Одного из них в итоге госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы и ушибом головного мозга. Мужчина умер от полученных травм. Его друг с аналогичными травмами помещен в НИИ скорой помощи и находится в тяжелом состоянии. Еще одно происшествие случилось в Петербурге в субботу, 18 июня. Как сообщает ALLNW, водитель маршрутки украл у пенсионерки 50 тысяч рублей.

Труп был направлен в морг, чтобы установить причины смерти. Как стало известно, оба мужчины были судимы.