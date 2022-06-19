Спасатели потушили пожар в офисе на Невском проспекте

В центр Петербурга в воскресенье, 19 июня, выехали по тревоге несколько пожарных машин и бригады скорой помощи. Сигнал о пожаре поступил из дома 44 по Невскому проспекту. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Спасателям пришлось развернуть автолестницу и подняться на крышу здания. Обстановка загорелась в одном из офисов бизнес-центра на последнем этаже. К тушению привлекли четыре единицы спецтехники и 17 спасателей.

Возгорание удалось ликвидировать к половине второго. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за загоревшегося телевизора пострадал петербуржец. Также на место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего хозяина квартиры в больницу.