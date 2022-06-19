В Петербурге полиция задержала мужчину, который угрожал продавцу секатором

Предприимчивый петербуржец собирался тайком вынести кусок мяса из магазина. Однако план раскрыли, и тогда он схватился за секатор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу.

В субботу вечером, 18 июня, в магазине на улице Стойкости сработала тревожная кнопка. Оказалось, что посетителя задержали на кассе с неоплаченным мясом, после чего он пустился во все тяжки. Он брсил добычу на пол и стал распивать алкоголь, который не оплатил. После этого он достал секатор и стал угрожать продавцу. Отмечается, что еще до начала инцидента мужчина уже был изрядно пьян.

Когда мужчина схватился за секатор, подоспели росгвардейцы, которые и задержали нарушителя - его доставили в отдел полиции. Оказалось, что у него уже неоднократно были проблемы с законом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что подозреваемого в стрельбе в таксиста задержали в Петербурге.