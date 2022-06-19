Из-за загоревшегося телевизора пострадал петербуржец

В Выборгском районе Петербурга в одной из квартир загорелся телевизор. Огонь распространился по кухне двухкомнатной квартиры. Спасателям удалось ликвидировать очаг возгорания. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного Управления МЧС России по Петербургу.

В воскресенье, 19 июня, около 10:37 утра в местную спасательную службу поступило сообщение о том, что горит квартира на улице Есенина Выборгского района. На место происшествия прибыла бригада спасателей из десяти человек. Пожар ликвидировали с помощью двух единиц техники к 12:09.

Также на место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего хозяина квартиры в больницу.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в квартирном пожаре на Ветеранов погибли двое. В тушении участвовали 19 пожарных. Внутри спасатели нашли тела двух погибших.