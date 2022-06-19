Петербуржец домогался школьницы и прижег лицо сигаретой

На проспекте Народного Ополчения на шестнадцатилетнюю петербурженку напал мужчина. Он начал домогаться до девушку, а после прижег лицо сигаретой. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент случился в субботу, 18 июня. Девятиклассница гуляла по детской площадке на проспекте Народного ополчения, когда на нее набросился неизвестный мужчина. Он сорвал с нее топ и начал трогать за грудь. После этог он прижег ей лицо сигаретой возле глаза.

Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. "По горячим следам" сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им стал 25-летний неработающий гражданин, проживающий в Петербурге. Его доставили в отдел полиции, в отношении него составили протокол и поместили в изолятор. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.