Из-за столкновения с птицей высадили пассажиров самолета «Петербург — Уфа»

В аэропорту Пулково в воскресенье утром, 19 июня, рейс из Петербурга в Уфу прервал взлет из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на авиакомпанию "Россия".

Во время разгона самолета произошло столкновения с птицей у левого двигателя лайнера. Сейчас с самолетом работают технические спеиалисты, а пассжиров высаидил в здание аэровокзала.

В авиакомпании отметили, что рейс выполнят на резервном воздушном судне. К настоящему моменту самолет уже находится в воздухе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что туман в Екатеринбурге изменил пункт назначения двух самолетов из Петербурга. Петербургские рейсы направили в Челябинск. Самолеты DP-515 авиакомпании «Победа» и FV-6401 АК «Россия» благополучно совершили посадку.