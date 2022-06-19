Мертвого мужчину нашли на крыше церкви в Петербурге

На крыше церкви Святой Великомученицы Екатерины в Петербурге нашли мертвого мужчину. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружили на Кадетской линии Васильевского острова у дома №27. Мертвеца заметил охранник, который производил обход территории около 12:00 в субботу, 18 июня. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о том, установлена ли личность погибшего и известны ли причины смерти, не поступала. Известно, что труп принадлежит 25-летнему молодому человеку При этом отмечается, что сейчас храм находится на реставрации.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что у станции метро «Проспект Большевиков» прохожие наткнулись на труп человека. На Союзном проспекте лежало тело неизвестного человека. Оно было накрыто простыней.