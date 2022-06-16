Единственный выезд из Шушар заблокировало ДТП

В Пушкинском районе Петербурга авария заперла водителей в четверг днем, 16 июня. Затор в поселке Шушары почти замкнулся в кольцо. Об этом сообщает группа "ДТП и ЧП. СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Жители Шушар из-за ДТП оказались заблокированы пробкой. По информации сервиса "Яндекс.Пробок", Пушкинская, Вишерская, Школьная и Валдайская улицы, а также Новгородский проспект встали в плотном заторе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в связи с проведением Петербургского международного экономического форума в городе действуют ограничения транспорта. На участке Кольцевой автодороги в Петербурге в течение четырех дней запретят движение грузовиков, чья масса более 3,5 тонны.