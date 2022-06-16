16-летний петербуржец изрезал собутыльника и бросил умирать в кустах у Финского залива

В Красносельском районе Петербурга в кустах у пляжа обнаружили окрававленного мужчину в кустах. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили там труп в резаной раной шеи и головы.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, погибшим оказался 20-летний житель Гатчинского района Ленобласти. "По горячим следам" по подозрению в убийстве задержан 16-летний парень. По его словам, с убитым они распивали алкоголь, после чего поссорились. Предполагается, что подозреваемый горлышком от разбитой бутылки нанес оппоненту множественные колото-резаные ранения шеи и головы. С места происшествия он скрылся.

У задержанного изъяли предмет похожий на пистолет. По факту происшствия возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржец во время ссоры убил мать табуреткой.