На трассе Москва - Петербург в аварию попали Ивлев и Зиннатуллина

Генеральный продюсер и директор компании Insight People Илья Ивлев и продюсер Алина Зиннатуллина попали в серьезное дорожно-транспортное происшествие по дорогу на ПМЭФ вечером в среду, 15 июня.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы, авария произошла на трассе М-11.

Машина известных продюсеров врезался в барьер и улетел в кювет. У Ивлева серьезная травма - его зажало между рулем и сиденьем. Мужчину деблокировали работники скорой помощи и росгвардейцы. Зиннатуллина получила травму ноги. Обоих госпитализировали в больницу.

В Росгвардии рассказали, что пострадавшим оказали первую помощь и помогали ждать бригаду медиков. После из салона искореженной машины аккуратно извлекли водителя и перенесли его в медицинский автомобиль. Сейчас Ивлев находится в хирургической реанимации, а Зиннатуллину поместили в отделение неврологии.

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