В Петербурге задержали мужчину, назвавшего пассажирку автобуса "обезьяной"

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который оскорблял темнокожую петербурженку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В итоге 33-летний житель Петроградског района был доставлен в отделение полиции. После проверки в отношении него примут процессуальное решение.

Стоит отметить, что пассажирка автобуса №116 подверглась оскорблениям со стороны незнакомца во вторник, 14 июня. Агрессор назвал девушку "обезьяной" и размышлял над тем, можно ли назвать ее человеком. Петербурженка записала происходящее на видео.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургская учительница потребовала от школьника извиниться и встать на колени. «Ты – на колено. На колено передо мной! На колено!», - слышно на видео обращение преподавателя к ученику.