Пятилетний петербуржец отравился моющим средством

В Выборгском районе Петербурга в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован пятилетний мальчик.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 14 июня, из Детской больницы №5 поступила телефонограмма о том, что из дома по улице Заречная скорая помощь забрала ребенка. Врачи диагностировали у него химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что по недосмотру бабушки попробовал моющее средство. Семья полная и благополучная, на учете в ПДН не состоит. Оба родителя работают в Информационно-аналитическом центре.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что отравившегося неизвестным веществом школьника госпитализировали из квартиры на Загородном. Школьника увезли в детскую городскую больницу №5. Врачи поставили диагноз отравление неизвестным веществом депримирующего действия.