В Петербурге задержали семейную пару закладчиков

В Красногвардейском районе Петербурга задержали пару, распространяющую наркотики. Полиция заметила их еще 9 июня, а во вторник, 14 июня, задержала.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, закладчиков увидели у дома 8 по Хасанской улице. Они оставили в кустах что-то, сфотографировали место и скрылись. При осмотре кустов нашли сверток, обмотанный изолентой черного цвета. Экспертиза показала, что там были запрещенные вещества. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В рамках его расследования нашли подозреваемых. Ими стали семейная пара - 43-летний мужчина и 31-летняя женщина. Оба не работают и проживают в Петербурге. При личном досмотре у жены нашли еще один сверток с надписью "100". Там также были наркотики.

Оказалось, что мужчина уже был неоднократно судим по статьям за вещества, а вот женщина в поле зрения правоохранителей ранее не попадалась.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге основательницу крупного интернет-магазина наркотиков снова поймали с веществами.