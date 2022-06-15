В опору Дворцового моста врезался теплоход с пассажирами

В Петербурге произошло происшествие с двухпалубным теплоходом "Москва 74". В среду, 15 июня, около часа ночи тот во время следования по маршруту врезался в опору Дворцового моста. Об этом написали в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

На борту теплохода были 39 пассажиров и члены экипажа, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказал капитан, у судна отказал двигаетль, после чего его начало сносить по течение. В итоге теплоход столкнулся с опорой мост.

Никто из членов экипажа, а также никто из пассажиров не пострадал. Отмечается, что судно прибыло в Северную столицу из Москвы - это был его первый рейс. С причинами происшествия будут разбираться сотрудники Санкт-Петербургского отдела МВД России на водном транспорте.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге вечером в понедельник, 30 мая, произошло столкновение теплоходов. Двигаясь по Крюкову каналу теплоход "Прометей" столкнулся с проходящим мимо "Андруши". Первое судно совершило навал на Краснофлотский мост.