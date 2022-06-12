Горящий Renault Logan потушили на Гражданке за 11 минут

В Калининском районе Петербурга у жилого дома загорелся припаркованный автомобиль Renault Logan. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

Сотрудникам пожарной службы удалось ликвидировать возгорание за 11 минут. В дежурную службу сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в воскресенье, 12 июня, около 10:00. Жильцы заметили огонь у многоквартирного дома по Гражданскому проспекту и сообщили об этом в экстренные службы.

На место происшествия отправились десять сотрудников пожарной службы и две спецмашины. Огонь удалось потушить уже к 10:13. В результате пожара у автомобиля сгорели некоторые части.

Информации о пострадавших не сообщалось. Сейчас на месте пожара работают дознаватели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Партизана Германа в пожаре погибла женщина. Выяснилось, что в двухкомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров обгорела обстановка.