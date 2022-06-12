В Петербурге основательницу крупного интернет-магазина наркотиков снова поймали с веществами

У ранее судимой за наркотики петербурженки снова нашли большое количество запрещенных веществ.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во время личного осмотра в пятницу, 10 июня, у 40-летней женщины полицейские нашли у нее шесть свертков с наркотическими средствами массой 2,86 гр. Уже в субботу, 11 июня, правоохранители решили проверить и квартиру местной жительницы. Там они нашли 20 пакетов с наркотиками, чей общий вес составляет почти 1,5 кг. Также там обнаружили упаковочный материал и электронные весы.

Интересно, что женщину уже ранее судили за распространение запрещенных веществ. Она была изобличена в том, что создала магазин на интернет платформах, где и сбывала наркотики на территории восьми районов города. Всего полиция обнаружила 108 закладок в 163 тайниках. Происходило это в 2019 году. Тогда ей дали условный срок на 3 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что полиция задержала петербуржцев, пытающихся запустить "наркотический стартап".