В центре Петербурга велосипедистку сбил туристический автобус

У Пантелеймоновского моста в Петербурге под туристический автобус упала велосипедистка. Девушку госпитализировали в больницу. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел у Пантелеймоновского моста, на перекрестке набережной реки Фонтанки с улицей Пестеля. По словам свидетелей происшествия, у пострадавшей повредилаась голова и сломана нога. Из-под транспорта ее не доставали до приезда скорой помощи, боясь усугубить травмы.

Другой очевидец расскзывает, что девушка шла с велосипедом через пешеходный переход, а водитель автобуса хотел проскочить до окончания зеленого сигнала светофора. В итоге автобус затронул велосипед, а тот утащил петербурженку под колеса.

Сейчас девушка госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в больнице скончалась девушка, пострадавшая в ДТП с каршерингом на Дворцовой.