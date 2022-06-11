Под Петербургом ребёнок из-за игры с москитной сеткой упал с четвертого этажа

В больницу с переломами попал девятилетний мальчик, который решил поиграть, открыв окно. Инцидент произошел в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, скорая помощь около семи часов вечера в пятницу, 10 июня, увезла ребенка в тяжелом состоянии от дома в поселке Котельский. По предварительной информации, он играл в квартире на четвертом этаже, открыл окно и надавил на москитную сетку. Он упал с высоты вместе с сеткой.

Врачи диагностировали у мальчика перелом двух костей, ушибы, ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас Следственный комитет Ленинградской области устанавливает все обстоятельства его травмирования. Мальчик находится в медицинском учреждении, где ему оказывают помощь. Угрозы жизни нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что годовалый мальчик выпал из окна на проспекте Народного Ополчения.