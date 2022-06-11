Из-за лжеминеров в Петербурге за сутки эвакуировали более 2,5 тысяч человек

Более 2,5 тысяч человек эвакуировали в Петербурге из-за лжеминеров. На электронные почты больниц, судов, больниц, учебных заведений, отелей поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 10 июня, сотрудники правоохранительных органов осмотрели 674 объекта, из различных зданий эвакуировали больше 2,5 тысяч человек. На местах не было обнаружено взрывных устройств или других опасных предметов.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что три районных суда после сообщений о минировании зданий эвакуировали в Петербурге. Из зданий Выборгского, Октябрьского и Красногвардейского районных судов вывели посетителей и сотрудников. Как и прежде, причиной стали письма с угрозами.