На детской площадке в Весёлом Посёлке изнасиловали двух маленьких девочек

В Невском районе Петербурга семиклассника подозревают в сексуальном насилии над малолетними девочками. Одна из жертв еще даже не доросла до школы.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, мать двух девочек шести и восьми лет заявила в полицию два дня назад. По её словам, насильник напал на сестер на детской площадке, которая находится на улице Коллонтай, около семи часов вечера.

Ближе к ночи девочек отвезли в больницу с травмами половых органов. Медики оказали малышкам помощь, после чего разрешили забрать их домой.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Под подозрение попал 14-летний семиклассник из школы-интерната. Подростка ограничили подпиской о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге мужчина изнасиловал знакомую и украл телефон.